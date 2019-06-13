Акции "Интер РАО" обновили максимум, взлетев на 13,8%

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Акции "Интер РАО" в четверг ускорили рост и обновили исторический максимум, отыгрывая новости вторника о решении совета директоров компании направить на выплату дивидендов за 2018 год часть средств от продажи доли в ПАО "Иркутскэнерго".

На Московской бирже к 11:00 акции "Интер РАО" выросли до 4,855 рубля за штуку (+13,8%) при объеме торгов 0,6 млрд рублей. Во вторник бумаги подорожали на 4,3%.

Компания сообщила во вторник, что от продажи доли в "Иркутскэнерго" на выплату дивидендов будет выделено 7,9 млрд рублей, а общая сумма дивидендов за 2018 год составит 17,9 млрд рублей.

Общая сумма выплат за 2018 год утверждена годовым общим собранием акционеров и не может быть изменена, прокомментировал "Интерфаксу" решение представитель "Интер РАО". Аналогичным образом "Интер РАО" распорядилась средствами и в 2018 году, также направив часть средств от продажи доли в "Иркутскэнерго" на выплату дивидендов за 2017 год.