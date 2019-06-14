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Индекс РТС превысил 1350 пунктов впервые с июля 2014 года

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Индекс РТС в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу превысил отметку 1350 пунктов, впервые с середины июля 2014 года, индекс МосБиржи в свою очередь обновил исторический максимум.

По данным на 10:14 по московскому времени индекс РТС достиг отметки 1351,18 пункта, что на 0,31% выше уровня закрытия четверга, при этом индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, поднявшись к отметке 2765,31 пункта (+0,25% к закрытию предыдущего дня).

Российский рынок акций продолжает двигаться в рамках восходящего тренда благодаря позитивным как внешним, так и внутренним факторам. В частности, рост российского рынка акций поддерживают ожидания возможного скорого смягчения денежно-кредитной политики со стороны мировых центробанков, и прежде всего Федрезерва США.

Таким образом, действия мировых регуляторов дают больше свободы и Банку России в плане снижения процентных ставок для стимулирования экономического роста. Кроме того, поддержку отечественному фондовому рынку оказывают снизившиеся в последнее время санкционные риски. Еще один важный фактор для роста - рост прибыли корпоративного сектора, что в итоге ведет к увеличению дивидендных выплат со стороны отечественных компаний и банков.

рынок акций

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