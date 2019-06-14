Курс рубля к доллару и евро укрепился перед заседанием ЦБ по ставке

Большинство аналитиков ожидают снижения ставки до 7,5%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Утром в пятницу на "Московской бирже" курсы доллара и евро к рублю незначительно снижаются к рублю в ожидании решения Банка России по ключевой ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,54-64,58 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,55 руб./$1 (-3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 72,8 руб./EUR1 (-1,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 2,49 копейки к уровню закрытия четверга, до 68,26 рубля.

Доллар оказался на 8,64 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 21,16 копейки ниже официального курса.

По словам экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на старте торгов пятницы. Трейдеры сфокусировались на ожиданиях решения ЦБ РФ по уровню ключевой ставки. Большинство аналитиков ожидают снижения ставки ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,5%.

Во время заседания Центробанка будет опубликован прогноз основных макроэкономических показателей, а председатель ЦБ Эльвира Набиуллина даст пресс-конференцию. Доклад регулятора о денежно-кредитной политике будет опубликован 24 июня.

Участники финансового рынка практически единодушно высказали мнение о смягчении денежно-кредитной политики уже в ближайшую пятницу. Из 29 участников опроса, проведенного ассоциацией ACI Russia, 97% ждут снижения ключевой ставки на 25 б.п. - до 7,50%, 3% верят в сохранение ставки на уровне 7,75%.

Также рынки ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены на следующей неделе в среду. Ранее на этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности регулятора поддержать экономический подъем в США. По мнению трейдеров, это означает, что ФРС открыта к снижению базовой процентной ставки.

В пользу смягчения политики ФРС говорит и статистика: число рабочих мест в США в мае увеличилось всего на 75 тыс., что оказалось существенно хуже прогнозов рынка, в то время как инфляция замедлилась.

Котировки нефти эталонных марок демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику после существенного повышения днем ранее из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск подорожали на 0,13% - до $61,39 за баррель. Котировки июльских фьючерсов на WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились к этому же времени на 0,23% - до $52,16 за баррель.

В четверг Brent подорожала на 2,23%, WTI - на 2,23%. Тем не менее, котировки нефти могут завершить текущую неделю "в минусе": Brent потеряла около 2,5%, WTI - порядка 3%.