Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,1%

Котировки "Роснефти" снизились на 1,7% на отсечке дивидендов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В пятницу торги на российском рынке акций открылись смешанной динамикой "голубых фишек" на фоне разнополярных внешних сигналов, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1% на падении котировок "Роснефти" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 мск индекс МосБиржи снизился на 0,1%, до 2756,11 пункта, индекс РТС - также опустился на 0,1%, до 1345,03 пункта, цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%. Долларо торговался на уровне 64,52 рубля (-0,07 рубля).

Сенатор Джон Баррассо внес в Конгресс США законопроект о санкциях в отношении трубопровода "Северный поток-2" и других российских газопроводов.

Подешевели рублевые акции "Роснефти" (-1,7%, до 415,05 рубля, дивиденды за 2018 год - 11,33 рубля на акцию), "Татнефти" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Яндекса" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,3%), "Мечела" (-0,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Полюс" (+0,8%), "Распадской" (+0,7%), "Мобильных телесистем" (+0,4%), "РусАла" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), Сбербанка (+0,2%), "Магнита" (+0,2%).

Американские фондовые индексы в четверг выросли после двухдневного снижения, в том числе благодаря росту котировок нефтяных компаний на фоне сохраняющегося подъема цен на топливо из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил об отсутствии четких сроков введения новых пошлин для очередной порции товаров китайского экспорта. "США либо заключат великолепную сделку с Китаем, либо сделки не будет вовсе", - сказал он.

Усиливаются ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Надежды на снижение базовой ставки увеличились после публикации данных об инфляции в США за май, указавших на замедление темпов роста потребительских цен.

На торгах в Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1%. Проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,2%), инвесторы оценивают усиление напряженности на Ближнем Востоке и другие геополитические риски, что поддерживает нефть.

Баррель Brent пока торгуется на $0,1 ниже уровня на закрытие российского рынка акций в четверг. К 10:01 мск цена августовских фьючерсов на Brent составила $61,39 за баррель (+0,1% и +2,2% за торги четверга), цена июльских фьючерсов на WTI - $52,16 за баррель (-0,2% и +2,2% в четверг).

По мнению ряда аналитиков, эскалация конфликта между США и Ираном может привести к скачку нефтяных котировок на величину до $7 за баррель, сообщает MarketWatch. Другие эксперты считают, что еще рано говорить о последствиях для рынка событий в Оманском заливе.

13 июня в заливе произошли инциденты с двумя танкерами, которые привели к эвакуации обоих экипажей. Судовладельц одного из танкеров предполагали, что на судно совершили торпедную атаку, официального подтверждения этим данным нет. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на Иран, он ссылался на разведданные. Тегеран отрицает причастность к этим инцидентам. В мае также поступала информация о нападениях на танкеры в регионе.

Цена Brent резко восстановилась на сообщениях об этой атаке, которая спровоцировала всплеск опасений по поводу перебоев в поставках из региона. В целом обстановка в сырьевом сегменте остается нервозной из-за потенциальных последствий торговых войн и дальнейшего роста активности на сланцевых месторождениях США. Два этих фактора будут препятствовать более внятному восстановлению цен в ближайшее время.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, с позиций технического анализа восходящий тренд по индексу РТС остается в силе. Ожидания смягчения денежной политики ФРС остаются фактором поддержки для спроса на рынках акций в целом. Вместе с тем остается открытым вопрос о том, в какой степени монетарные меры стимулирования экономики смогут компенсировать негативный эффект от "торговых войн" - этот фактор неопределенности пока заставляет ставить под сомнение устойчивость подъема на рынках акций. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи отметки 64,5 руб./$1, в течение дня повлиять на курс рубля может решение ЦБ РФ по ключевой процентной ставке (13:30 мск, консенсус-прогноз Bloomberg предполагает снижение ставки с 7,75% до 7,5% годовых).

Руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев также отмечает сохранение неопределенности на торговом фронте, где президент США Дональд Трамп выдает противоречивые заявления, а китайский лидер пока так и не подтвердил свой визит на предстоящий саммит "двадцатки".

От ЦБ РФ ждут снижения ключевой ставки до 7,5% на фоне недавнего замедления инфляции, а также в целях поддержания экономики, что перекрывает фактор геополитической неопределенности, а именно - провал в переговорах между США и Китаем. Поскольку возобновление цикла смягчения политики уже по большей части учтено в ценах, вряд ли стоит ожидать бурной реакции рынка на итоги заседания регулятора, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, умеренная инфляция и ряд слабых экономических данных в США заставляют инвесторов рассчитывать на смягчение денежно-кредитной политики в стране уже в июле. Причины инцидента в Оманском заливе на данный момент выясняются, но сам его факт указывает на усиление напряженности на Ближнем Востоке и создает дополнительные риски перебоев с поставками нефти. На этом фоне ежемесячный отчет ОПЕК не привлек значительно внимания рынков. В картеле немного понизили прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году и сообщили о сокращении нефтедобычи Саудовской Аравии в мае, которое было нивелировано ростом производства в таких странах, как Ирак и Нигерия.

На рынке акций РФ с технической точки зрения сохраняется импульс к росту, но помешать повышению может коррекция и перекупленность. Цены на нефть в последние два дня, по сути, остаются на месте, показывая аналогичные по масштабу колебания то вверх, то вниз. Усиление геополитической напряженности может стать серьезным драйвером для дальнейшего роста нефтяных котировок, только если это не остановит ОПЕК+ от продления сокращений по нефтедобыче во второй половине текущего года.