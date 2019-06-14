Средний чек россиян в мае снизился до минимума с начала года

По словам социологов, из-за долгих праздников снизилась покупательская способность россиян

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В мае средний чек россиян снизился на 4 рубля или на 0,7% к апрельскому показателю и достиг самой низкой отметки с начала года - 553 рубля. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании "Ромир".

В январе средний чек по стране составлял 573 рубля, в декабре - 624 рубля.

В годовом измерении майский показатель вырос на рубль или на 0,2%.

Сильнее всего на динамике показателя сказались данные по Москве и Петербурге: в столице средний чек с апреля снизился 2,5% до 719 рублей, в Санкт-Петербурге – на 2,6%, до 699 рублей. В остальных городах-миллионниках показатель за месяц потерял 2,3%, за год - 0,8%. В городах-пятисоттысячниках средний чек в мае вырос к апрелю на 2,5% и на 5,5% - в годовом измерении.

В мае в связи с долгими праздниками снизилась потребительская активность, поэтому не стоит удивляться снижению размера среднего чека, прокомментировал результаты исследования президент "Ромира" Андрей Милехин. Его слова приводятся в пресс-релизе. "Однако режим экономии продолжается. Россияне однозначно стараются тратить меньше", - добавил он.

В Центральном федеральном округе средний чек за месяц снизился на 3,6%, в остальных регионах показатель изменился незначительно, на Дальнем Востоке он вырос на 1,6%.