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Отдых в РФ и за рубежом для россиян подорожал в 2019 году

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Отдых в России и за рубежом с 1 января 2019 года подорожал из-за роста НДС и цен на топливо, а также ослабления рубля, цены выросли и на организованные туры, и на отдельные услуги в сфере туризма, сообщили "Интерфаксу" представители турбизнеса.

Стоимость турпакетов

Зарубежные путевки для россиян подорожали в среднем на 15-20% по сравнению с 2018 годом, рассказал исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчинин. "Причинами стали ослабление рубля и повышение стоимости отелей на некоторых направлениях. НДС тоже оказал влияние, но не так сильно, как другие факторы", - пояснил он.

Подорожают, хоть и не так существенно, турпакеты по России - рост ожидается в пределах 5-10% в связи с подорожанием топлива, инфляцией и повышением НДС.

Эксперт объяснил, что в состав турпакета входит, как правило, перевозка, питание, размещение, которыми занимаются контрагенты. А поскольку они являются плательщиками НДС, то турпакет будет дороже, чем в прошлом году.

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В компании Anex Tour также сообщили, что цены на турпакеты выросли, однако заявили, что пока не отмечают влияние НДС на их стоимость. Минимальная стоимость тура по России у туроператора в 2019 году составляет 22 тыс. рублей на человека, а на таких популярных у туристов направлениях, как Таиланд и Доминикана - 41 и 57 тыс. рублей соответственно.

По словам генерального директора сети турагентств "Розовый Слон" Алексана Мкртчяна, цены на турпакеты по России вырастут не более, чем на 10% в зависимости от сезона. При этом туры за границу в валюте подорожали на 5-10%.

"Я назову рост цен в валюте, потому что не могу спрогнозировать курс рубля. Туры в Грецию подорожали на 5-7%, а в Турцию - на 7-10%. Это два главных рынка для европейской части России, за Уралом и в Сибири наиболее популярными у туристов являются Китай, Таиланд и Вьетнам. На эти направления цена в валюте выросла на 5-7%", - рассказал эксперт.

Цены на авиабилеты

Цены на авиаперелеты уже выросли на 20-30% в зависимости от направления из-за роста стоимости топлива, рассказали в онлайн-тревел агентстве Kupibilet.ru. "Средняя стоимость авиабилетов по России "туда-обратно" с вылетом в январе-марте выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а билеты на международные рейсы за тот же период подорожали в среднем на 27%", - заключили в компании.

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По данным сервиса поиска билетов Aviasales, из-за роста цен на топливо, валютных колебаний и повышения НДС авиабилеты после Нового года подорожали как на российских, так и на зарубежных направлениях. "Средняя цена билетов по России выросла на 5,5%, до 6,8 тыс. рублей. Авиабилеты в Турцию подорожали на 8%, до 12,9 тыс. руб., во Францию - на 7%, до 17,8 тыс. рублей. На 2% выросли цены на авиабилеты в Таиланд, Израиль и Чехию", - рассказал PR-директор компании Янис Дзенис.

В то же время, он подчеркнул, что в некоторые страны билеты, наоборот, подешевели. "Авиабилеты в Италию стали дешевле на 14% (средняя цена - 13,2 тыс. рублей), в Германию - на 8,5% (средний чек составит 13,3 тыс. рублей), в Армению - на 8% (до 6,9 тыс. рублей).

Как отмечают туроператоры, на авиатопливо приходится до 30% стоимости авиабилета.

С 1 января 2019 года в России вырос налог на добавленную стоимость (НДС) до 20 %.

По оценке ЦБ РФ, за 2018 год реальный курс рубля к доллару снизился на 10,8%, к евро - на 6,9%. Кроме того, с нового года цены на бензин и дизельное топливо в стране повысились на 3,7 тыс. и 2,7 тыс. руб., до 11,892 тыс. руб. и 8,258 тыс. руб. за тонну соответственно.

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