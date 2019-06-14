ЦБ понизил свой прогноз роста ВВП в 2019 году до 1-1,5%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ понизил свой прогноз по росту ВВП РФ на 2019 год до 1,0-1,5% с 1,2-1,7% из-за слабого первого квартала, оставив неизменным прогноз на 2020 год - 1,8-2,3% и на 2021 год - 2-3%. Об этом говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он понизил ключевую ставку до 7,5% с 7,75%.

При этом ЦБ повысил свой прогноз по среднегодовым ценам на нефть марки Urals в 2019 году до $65 за баррель с $60, в 2020 году до $60 за баррель с $55 и оставил неизменным прогноз на 2021 год на уровне $55.

"Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России", - говорится в заявлении ЦБ.

"С учетом опубликованной Росстатом статистики по динамике ВВП в 2018 году - I квартале 2019 года Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,2-1,7% до 1,0-1,5%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов", - отмечают в ЦБ.

"В январе-апреле годовой темп роста промышленного производства сохранялся вблизи уровня IV квартала прошлого года. Темпы роста экспорта замедлились на фоне ослабления внешнего спроса. Инвестиционная активность остается сдержанной. Годовой темп роста оборота розничной торговли снижается c февраля на фоне умеренной динамики доходов населения. Потребительский спрос и ситуация на рынке труда не создают избыточного инфляционного давления", - описывают текущую экономическую ситуацию в Банке России.

"За первые четыре месяца текущего года рост доходов расширенного правительства опережал рост расходов, что отчасти связано со смещенными на второе полугодие сроками реализации ряда запланированных правительством национальных проектов. Во второй половине 2019 года дополнительные полученные бюджетные средства будут направлены на увеличение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера", - отмечает ЦБ.

ЦБ существенно понизил прогноз по росту экспорта в 2019 году - до 0,8-1,3% с 2,5-3,0%, оставив неизменным прогноз по росту импорта - 1-1,5%.

Как сообщалось, по предварительной оценке Росстата, в I квартале 2019 года годовой темп прироста ВВП составил 0,5% (в IV квартале 2018 года - 2,7%) и оказался ниже прогнозного интервала Банка России на первый квартал (1,0-1,5%).

Минэкономразвития прогнозирует рост российской экономики на 1,3% в 2019 году, на 2,0% в 2020 году.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по росту ВВП на 2019 год составляет 1,2%, на 2020 год - 2,0%.