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МЭА сократило ожидаемый рост спроса на нефть в 2019 году на 100 тысяч б/с

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста спроса на нефть на 2019 год на 100 тысяч баррелей в сутки - до 1,2 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации, которая отмечает, что снижает оценку спроса уже второй месяц подряд.

В то же время МЭА ожидает, что в 2020 году потребление нефти в мире вырастет на 1,4 млн б/с. При этом страны, не входящие в ОЭСР, станут основными драйверами роста, увеличив его на 880 тысяч б/с.

МЭА рассчитывает, что в 2020 году предложение нефти превысит спрос.

По оценкам МЭА, поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году вырастут на 1,9 млн баррелей в сутки, а в 2020 году - на 2,3 млн б/с.

В результате, считает организация, даже в случае более высокого роста спроса по сравнению с 2019 годом запрос на нефть из стран ОПЕК может снизиться до 29,3 млн б/с в 2020 году, что на 650 тыс. б/с меньше, чем объем производства нефти картелем в мае.

Новость дополняется

МЭА ОПЕК не-ОПЕК

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