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ОПЕК сохранил годовой прогноз поставок нефти из стран, не входящих в картель

Сильнее всего сократятся поставки из Мексики, Норвегии, Казахстана, Индонезии и Вьетнама

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - ОПЕК сохранил оценку объема поставок нефти в 2019 году из стран, не входящих в картель, несмотря на понижение оценки по США, где добыча в первом квартале оказалась ниже ожидаемой. Об этом говорится в ежемесячном отчете организации экспортеров нефти.

По ее оценке, в 2019 году поставки нефти из стран не-ОПЕК вырастут на 2,14 млн баррелей в сутки после роста в 2,91 млн б/с в 2018 году - до 64,51 млн б/с. Организация ожидает снижения поставок из Норвегии и Бразилии в третьем и четвертом кварталах хуже ожиданий. Кроме того, картель повысил прогноз поставок из Китая и Великобритании.

США останутся основным драйвером роста поставок из стран не-ОПЕК, за ними следуют Бразилия, Россия, Китай, Австралия и Великобритания, говорится в отчете. Мексика, Норвегия, Казахстан, Индонезия и Вьетнам, продемонстрируют самые большие темпы падения, считают в картеле.

Оценку поставок из США и России ОПЕК понизил на 10 тыс. б/с для каждой, до 18,5 млн б/с (вместе с газоконденсатом) и 11,53 млн б/с соответственно. По прогнозу организации, за год добыча нефти в США вырастет на 1,37 млн б/с - до 12,33 млн б/с.

Прогноз по поставкам из Китая повышен с 4,03 млн б/с до 4,09 млн б/с.

США ОПЕК Россия Китай

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