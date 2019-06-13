Страны ОПЕК в мае выполнили план по снижению добычи нефти на 142%

Сильнее всего сократил добычу Иран, снова попавший под санкции США

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В мае 2019 года страны ОПЕК снизили добычу нефти на 236 тыс. баррелей в сутки, до 29,876 млн б/с, таким образом уйдя ниже отметки 30 млн б/с. Об этом говорится в ежемесячном отчете организации стран-экспортеров нефти. Она выполнила на 142% условия сделки по снижению добычи, заключенной ранее со странами, не входящими в картель.

Сильнее всего добычу снизил Иран, в отношении которого США в мае восстановили санкции. Добыча в стране упала на 227 тыс. б/с - до 2,37 млн б/с. Саудовская Аравия снизила добычу на 76 тыс. б/с, перевыполнив собственные обязательства в рамках сделки ОПЕК+ на 620 тыс. б/с.

Нигерия сократила добычу на 92 тыс. б/с, до 1,733 млн б/с, Венесуэла - на 35 тыс. б/с нефти.

Ирак нарастил добычу нефти на 100 тыс. б/с, до 4,7 млн б/с, это на 210 тыс. б/с больше, чем страна обязалась добывать в соответствии с договоренностями ОПЕК+.