Рубль укрепился к доллару и евро благодаря росту спроса на рублевые активы

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль уверенно растет к бивалютной корзине после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,5%, и усилению спроса на ОФЗ в рамках carry trade.

Курс доллара США составил 64,38 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,2 руб./EUR1, подешевев на 61,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 38,56 копейки - до 67,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах в условиях спроса на рублевые активы в рамках стратегии carry trade (индекс чистых цен ОФЗ RGBI повысился к вечеру на 0,15%, до 140,72 пункта). Участники рынка оценили заявление регулятора о наличии возможности дальнейшего снижения ключевой ставки уже в ближайшее время в связи с ожиданиями снижения темпов роста инфляции в 2019 году (до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%).

Банк России допускает как одно, так и два понижения ключевой ставки до конца года, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и, возможно, одно, и, возможно, и два понижения ставки в этом году, если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов", - сказала Набиуллина.

В заявлении от 14 июня сигнал о будущей направленности ДКП регулятор сформулировал так: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления собственных операций на финансовых рынках Инбанка Григорий Степыкин, ЦБ РФ ожидаемо понизил ставку на 25 б.п., до 7,5%, и заявил о возможности продолжения снижения ставки позднее в этом году. "Мягкая риторика регулятора усилила интерес инвесторов к ОФЗ, благодаря чему рубль продолжил укрепление к доллару, достигнув к вечеру отметки 64,22 руб./$1. Дополнительную поддержку российской валюте оказывают продажи со стороны экспортеров в рамках подготовки к очередному налоговому периоду и выплате дивидендов. Мы считаем, что на следующей неделе рубль продолжит укрепление и уйдет ниже 64 руб./$1. Риском для национальной валюты является возможность обострения геополитической обстановки вокруг Ирана в случае новых атак на нефтяные танкеры. Резкая ответная реакция США и их союзников способна спровоцировать бегство инвесторов из рисковых активов", - подчеркивает Степыкин.

"ЦБ допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Однако вряд ли регулятор будет форсировать события, опасаясь разгона инфляции и углубления негативных тенденций на рынке потребительского кредитования. Рубль позитивно отреагировал на решение по ставке, дополнительную поддержку российской валюте оказывает фактор налогового периода, а также увеличенный интерес внешних игроков к отечественным активам. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 63,5-65,5 руб./$1", - полагает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

"Исходя из сегодняшней риторики ЦБ в пресс-релизе, мы допускаем возможность еще одного снижения ключевой ставки на 25 б.п. на следующем опорном заседании в сентябре текущего года при сохранении текущих темпов замедления инфляции и снижении инфляционных ожиданий, а также отсутствии реализации геополитических и санкционных рисков. При этом напомним, что в терминах регулятора нейтральный уровень ставок означает премию в 2-3 п.п. к уровню инфляции. Таким образом при сближении инфляции с таргетом ЦБ в 4% в первой половине 2020 года можно ожидать снижения ключевой ставки, как минимум, до уровня в 7% годовых", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Кроме того, участники рынков сфокусировались на грядущем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены на следующей неделе в среду. Ранее на этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки. В пользу смягчения политики ФРС говорят и последние статданные: число рабочих мест в США в мае увеличилось всего на 75 тыс., что оказалось существенно хуже прогнозов рынка, в то время как инфляция замедлилась.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в пятницу на фоне геополитических рисков, но снижаются с начала недели из-за опасений по поводу роста мировой экономики. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 1,35% - до $62,14 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,94% - до $52,77 за баррель. С начала недели Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 2,6%.

Основным негативным фактором для мировых рынков в пятницу стали слабые статданные из Китая, указавшие на самый медленный рост промышленного производства в стране с 2002 года (в апреле рост составил 5% в годовом исчислении при прогнозном повышении на 5,5%).

Также участники нефтяного рынка реагируют на отчет Международного энергетического агентства (МЭА), которое снизило прогноз роста спроса на нефть на 2019 год на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,2 млн б/с.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 19,88 копейки, до 64,4326 руб./$1, и уменьшил курс евро на 31,48 копейки, до 72,6993 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в пятницу на 25,55копейки по отношению к четвергу и составил 64,3537 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве опустился на 24,24 копейки и составил 64,3638 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 819,337 млн, из которых $630,416 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 188,921 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 39,23 копейки по отношению к четвергу, до 72,5584 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве опустился на 44,11 копейки и составил 72,4724 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR897,577 млн, из которых EUR251,527 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR646,05 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в пятницу перед решением ЦБ РФ по ставке. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,81% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 7,89% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 2 б.п. - до 8,03% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 4 б.п. - до 8,14% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 5 б.п. - до 8,23% годовых.