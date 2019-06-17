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ЦБ РФ с 17 июня снизил ключевую ставку до 7,50% годовых

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России с 17 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,50% годовых.

В опубликованном в минувшую пятницу заявлении регулятор отметил снижение краткосрочных проинфляционных рисков, замедление годовой инфляции в конце первой декады июня до 5,0% и сохранение начиная с февраля месячных темпов прироста потребительских цен с исключением сезонности вблизи 4% в годовом выражении.

При этом в мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохранились на повышенном уровне.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%. Пересмотр прогноза учитывает завершение переноса повышения НДС в цены, в том числе влияния вторичных эффектов, а также сохранение относительно благоприятных внешних условий и сдержанной динамики внутреннего спроса. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Центробанк рубль

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