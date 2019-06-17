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В аэропорту "Домодедово" заработали "алкорамки" для проверки сотрудников

Если человек не проходит тест, турникет не пропустит его на работу

В аэропорту "Домодедово" заработали "алкорамки" для проверки сотрудников
Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В аэропорту "Домодедово" сотрудников начали проверять на опьянение с помощью бесконтактных устройств - рамок с алкотестерами. Обязательную проверку теперь проходят сотрудники, работающие в контролируемой зоне аэропорта, сообщил "Интерфаксу" представитель предприятия.

Рамки установили на контрольно-пропускном пункте на аэродроме.

Для экспресс-анализа сотруднику достаточно сделать выдох в сторону рамки на небольшом расстоянии от нее. Система моментально проводит анализ и выдает результат. Если сотрудник не пройдет тест, турникет для него не откроется.

Новое оборудование позволило аэропорту автоматизировать медицинский контроль без привлечения дополнительных ресурсов, отметил представитель "Домодедово".

О планах аэропорта установить алкорамки для сотрудников стало известно в декабре 2018 года. Компания разместила соответствующий заказ на сайте госзакупок. Цена контракта составила 34 млн рублей.

Домодедово

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