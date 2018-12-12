Аэропорт "Домодедово" установит алкорамки для проверки трезвости персонала

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт "Домодедово" установит на входе в контролируемую зону алкорамки - устройства для бесконтактной проверки алкогольного опьянения.

Информация о закупке таких устройств структурой "Домодедово" размещена в системе "СПАРК-Маркетинг". Стоимость контракта - 3,4 млн руб., срок исполнения - сентябрь 2019 года. Информация о поставщике в системе не отражена.

В пресс-службе "Домодедово" пояснили, что закупаемые алкорамки предназначены для проверки трезвости сотрудников аэропорта и работающих на его территории служб (таможенных, обеспечивающих безопасность и прочих) перед входом в контролируемую зону. "Без экспресс-теста пройти через турникет будет невозможно", - заявил "Интерфаксу" представитель пресс-службы.

Он добавил, что для некоторых категорий сотрудников "Домодедово" ежедневный тест на алкоголь является обязательным по закону. Так, все водители аэропорта проходят медицинский осмотр перед каждой рабочей сменой и после нее.

"Кроме того, для некоторых категорий должностей в аэропорту введен сменный медосмотр. В этот список вошли как сотрудники аэродромных и хэндлинговых служб, так и специалисты по обслуживанию пассажиров, обеспечению бортовым питанием и топливом. Помимо тестирования на алкоголь, им измеряют давление и проверяют общесоматическое состояние", - сказал собеседник агентства.