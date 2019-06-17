WSJ сообщила о скором начале летных испытаний проблемных Boeing 737 MAX в США

25% американцев заявили, что постараются избежать полетов на самолетах этой модели

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США может уже на этой неделе начать летные испытания самолетов Boeing 737 MAX, в которых производитель исправил недочеты в автоматизированных системах, ставшие причинами двух катастроф. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Гендиректор Boeing Деннис Мюленбург признал, что компания допустила ошибки в вопросах коммуникации относительно самолетов 737 MAX и пообещал большую прозрачность в работе. Он заявил об этом 16 июня на парижском авиасалоне. Он пообещал, что после возвращения к эксплуатации Boeing 737 MAX будут самыми безопасными самолетами в истории, и заверил, что компания сделает все, чтобы восстановить к ним доверие клиентов и пассажиров, даже если это займет много времени.

Опрос, проведенный для The Wall Street Journal/NBC News, показал, что 25% американцев, пользующихся самолетами, попытаются избежать полетов на 737 MAX, а еще 38% сказали, что не уверены и не сформировали позицию по этому вопросу. 37% респондентов заявили, что будут охотно летать на 737 MAX, как только их полеты снова разрешат. Опрос проводили среди 774 человек с 8 по 11 июня.

Полеты Boeing 737 MАX запретили во всем мире после двух авиакатастроф. В марте 2019 года в крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек, в октябре 2018 года на самолете индонезийской Lion Air разбились 189 человек.

В Boeing оба крушения связали со недочетами программного обеспечения системы, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Журналисты выяснили, что в компании о проблемах знали за год до катастрофы в Индонезии, но не рассказывали об этом, не считали ее серьезной и планировали исправить до 2020 года.