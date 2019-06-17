Амурский суд подтвердил запрет на размещение допэмиссии банка "Восточный"

По просьбе представителей "Восточного" заседание прошло в закрытом режиме.

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области отказался снять запрет на размещение допэмиссии акций банка "Восточный" на 5 млрд рублей. Запрет стал обеспечительной мерой по иску к банку его акционера, компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна. Об этом сообщил представитель Evison (выступает в качестве третьего лица) Дмитрий Савочкин.

Таким образом суд отклонил ходатайство банка "Восточный". Кредитная организация просила изменить обеспечительную меру, следует из данных картотеки арбитражных дел.

По заявлению "Восточного" заседание прошло в закрытом режиме.

Крупный бенефциар банка фонд Baring Vostok по-прежнему готов поддержать "Восточный" капиталом, заявил "Интерфаксу" представитель компании.

"Амурский суд проигнорировал позицию самого банка и, по сути, поставил себя в оппозицию банковскому регулятору, его решение вступает в прямое противоречие с одобренным всеми акционерами планом финансовой устойчивости, согласованным с ЦБ РФ", - сказал собеседник агентства. В фонде считают, что ущерб акционерам банка наносит не эмиссия, а "токсичный портфель кредитов, унаследованный от Юниаструм банка Артема Аветисяна".

"После беспрецедентного ареста шести наших коллег Finvision начал серию разбирательств в Амурском арбитражном суде в попытке рейдерского захвата банка", - добавил представитель Baring Vostok.

"Восточный" присоединил Юниаструм, на 100% принадлежавший Артему Аветисяну, в январе 2017 года. В объединенном банке Аветисян через через "Финвижн Холдингс" получил 32%, фонды Baring Vostok через Evison Holdings – 44,5%. Совет директоров банка принял решение разместить допэмиссию акций по цене 1 копейка за бумагу для восстановления финансовой устойчивости организации, решение должно было вступить в силу после 26 июня.

"Финвижн" оспорила это решение и решение о дополнительном выпуске 500 млрд акций и попросила арбитраж запретить руководству банка принимать любые решения и совершать любые действия по размещению допэмиссии акций на 5 млрд рублей. Ходатайство было удовлетворено.

Из девяти членов совета директоров "Восточного" четверо представляют фонд Baring Vostok - это создатель Майкл Калви, Филипп Дельпаль, Иван Зюзин и Григорий Жданов. Еще четыре директора представляют бывших акционеров Юниаструма - Артем Аветисян, Светлана Труханович, Шерзод Юсупов, президент "Опоры России" Александр Калинин. Независимый директор Николай Варма в апреле 2019 года подал заявление о выходе из совета. В середине февраля Калви, Дельпаль и Зюзин были арестованы по уголовному делу, возбужденному по заявлению Юсупова.