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Истец отказался от намерений заставить "Восточный" через суд собрать акционеров

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Компания Evison Holdings Ltd (мажоритарный акционер банка "Восточный") отказалась от исковых требований к банку, связанных с проведением годового общего собрания акционеров (ГОСА).

Как сообщил агентству "Интерфакс" представитель истца Олег Койда, отказ был представлен суду в письменной форме.

Запланированное на вторник заседание суда прошло без истца и ответчика. Суд принял отказ от иска, производство по делу прекращено, сообщил агентству представитель суда.

Изначально требуя через суд от "Восточного" в обязательном порядке провести ГОСА, компания Evison основывалась на том, что уже опубликована годовая финансовая отчетность банка за 2018 год и аудиторское заключение. Однако, как отметил истец в исковом заявлении, на почве корпоративного конфликта достоверность данных в годовом отчете не подтверждена ревизионной комиссией.

Со ссылкой на закон, истец отметил, что ГОСА должно быть проведено в промежуток с 1 марта по 28 июня. В противном случае с 1 июля прекратятся полномочия действующего состава совета директоров, что "негативно отразится на деятельности банка".

Также в Evison отметили, что решение о созыве годового общего собрания акционеров не было принято на заседании совета директоров 17 мая. По совокупности всех обстоятельств истец пришел к выводу, что банк Восточный уклоняется от созыва ГОСА.

На годовом собрании помимо прочего должны быть утверждены кандидаты в совет директоров "Восточного". Истец посчитал необходимым расширить список кандидатов. Сейчас в совете числится 9 человек: четверо от Baring Vostok - Майкл Калви, Филипп Дельпаль, Иван Зюзин и Григорий Жданов, четверо от бывших акционеров Юниаструма - Артем Аветисян, Светлана Труханович, Шерзод Юсупов, президент "Опоры России" Александр Калинин (в совет его выдвигали именно эти акционеры), а также независимый директор Николай Варма (подал в апреле заявление о выходе из совета).

Ранее трое представителей Baring Vostok - Калви, Дельпаль и Зюзин - были арестованы в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению Юсупова.

В список кандидатов по выборам в совет директоров банка на годовом собрании истец настаивал включить 14 человек: Вагана Абгаряна, Аветисяна, Яну Арутюнову, Дмитрия Бабурина, Максима Логинова (вместо выбывшего Вармы), Юрия Данилова, Дельпаля, Жданова, Зюзина, Калви, Калинина, Труханович, Марину Ушакову и Юсупова.

По мнению Evison, дополнение состава кандидатов на фоне корпоративного конфликта, позволить избежать рисков непринятия советом директоров "решений по вопросам своей компетенции".

Несмотря на отказ от иска, ГОСА, по всей вероятности, состоится в установленный законом срок. Совет директоров банка "Восточный" принял решение о проведении годового собрания акционеров 28 июня - в тот же день как Evison был подан соответствующий иск. Представленный список кандидатов в совет директоров идентичен тому, что предложил в иске Evison, за исключением Логинова - предложен Варма.

Как сообщалось, на прошлой неделе Evison в ходе судебного заседания также отказалась

Восточный

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