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Медведев поручил Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на востоке страны

Медведев поручил Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на востоке страны
Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава российского правительтства Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку проверить сообщения в СМИ о случаях роста цен на АЗС в регионах Дальнего Востока и Сибири, а в случае необходимости принять меры.

"Дмитрий Николаевич, надо разобраться, что это. Если это какой-то просто всплеск - это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

"Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин. Причем речь идет о Дальнем Востоке и Сибирском регионе. В частности, вот я смотрю тут сообщение, в нем говорится о заправках "Газпром нефти" и некоторых других", - заявил глава кабмина.

Козак сообщил премьеру, что вечером в понедельник соберет у себя представителей всех нефтяных компаний.

"В том числе обсудим и эту историю", - сказал Козак.

В ноябре 2018 года правительство, вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые участники подписали соглашение о стабилизации топливного рынка. В тексте соглашения с нефтяниками указано, что с 1 января темпы роста цен на заправках не должны быть выше 1,7% (с учетом повышения ставки НДС), а с 1 февраля - не выше прогноза среднегодовой инфляции. Срок действия соглашений, который пока продлевался один раз, действует до конца июня.

Ситуация на рынке бензина обострялась совсем недавно: в мае 2019 года Российский топливный союз (РТС) вновь направил курирующему вице-премьеру письмо о проблемах на рынке нефтепродуктов. РТС обратило внимание Козака на то, что за последнее время биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены на моторное топливо бьют рекорды по темпам роста.

Тогда же ФАС рекомендовала нефтяным компаниям увеличить продажи топлива на внутренний рынок за счет снижения экспорта и роста производства нефтепродуктов в связи с ростом биржевых цен и снижением объемов продаж нефтепродуктов на бирже.

Дмитрий Медведев Дмитрий Козак

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