Обвиняемый во взяточничестве бывший начальник СвЖД покончил с собой

В минувшую пятницу Алексея Миронова освободили из-под домашнего ареста под залог

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - 17 июня покончил с собой бывший руководитель Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СвЖД. 14 июня его перевели из-под домашнего ареста под залог. Он проходил по уголовному делу о получении взятки.

Адвокат Миронова Сергей Колосовский заявил, что не в курсе случившегося и в любом случае не стал бы комментировать.

Ранее о гибели Миронова сообщали телеграм-канал Mash, а также Znak.com со ссылкой на источник в окружении бывшего топ-менеджера. По словам собеседника Znak.com, в последнее время Миронов был в тяжелом эмоциональном состоянии.

Уголовное дело в отношении Миронова возбудили в декабре 2018 года. 15 декабря Ленинский районный суд Екатеринбурга его арестовал, затем его перевели под домашний арест.

12 июня Ленинский суд отказался продлить домашний арест Миронову по просьбе следствия и назначил залог в 5 млн рублей для его освобождения.

По версии следствия, он получил взятки от руководителя компании "Строй Тикс" Евгения Савранина за общее покровительство при распределении контрактов РЖД в 2015–2016 годах.