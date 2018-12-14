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Главу Свердловской железной дороги арестовали по делу о взяточничестве

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу рассмотрел ходатайство следствия об аресте начальника Свердловской железной дороги (филиал РЖД) Алексея Миронова, обвиняемого в получении взятки, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс" из суда.

Суд избрал Миронову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

13 декабря на Миронова завели уголовное дело по статье о получении взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере.

Обвиняемый свою вину не признал; его защита ходатайствовала о залоге.

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Теги: Алексей Миронов, РЖД

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