Миллионные протесты прошли в Гонконге

Жители города требуют отмены договора об экстрадиции в Китай

Стихийный мемориал памяти человека, упавшего со строительных лесов во время протестов Фото: Reuters

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Около двух миллионов граждан Гонконга в минувшее воскресенье прошли маршем протеста против расширения власти КНР в бывшей британской колонии, сообщил телеканал ABC.

Жители семимилионного города заполнили центральную улицу и остановились у офиса главы местной администрации Кэрри Лам.

Гонконгцы протестуют против подписания договора об экстрадиции в Китай подозреваемых в совершении преступлений. Активисты требуют отмены договора и оставки Лам.

Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы расчистить улицы. Часть протестующих осталась сидеть на тротуарах в правительственном районе, чтобы скандировать лозунги и произносить речи о необходимости сохранения свобод. Часть из них призывет устроить в понедельник забастовку.

Гонконг стал частью Китайской народной республики в 1997 году. Предыдущие 99 лет он был в аренде у Великобритании. Городу сохранили широкую автономию.