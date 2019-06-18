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Facebook официально представила свою криптовалюту Libra

Facebook официально представила свою криптовалюту Libra
Фото: Zuma\TASS

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Компания Facebook официально объявила о планах по запуску собственной криптовалюты Libra, пишет газета The Wall Street Journal.

В создании криптовалюты будут участвовать операторы платежных систем Visa Inc., Mastercard Inc. и PayPal Holding Inc., а также Uber Technologies Inc. и ряд других крупных компаний. Вместе они рассчитывают создать "безопасную, масштабируемую и надежную криптовалюту".

Также Facebook создала дочернюю компанию Calibra, чтобы обеспечить "разделение финансовых и социальных данных". Предполагается, что сервис Calibra будет обеспечивать работу криптовалюты. На ее базе будет создан цифровой кошелек, который позволит расплачиваться за онлайн-покупки при помощи Libra.

Издание отмечает, что Facebook работает над созданием собственной криптовалюты уже более года.

Система цифровых платежей Facebook позволит пользователям соцсети отправлять деньги друг другу, делать покупки на ее платформе и в интернете в целом. В планы Facebook также входит создание так называемого stablecoin, цифрового актива, привязанного к фиатной валюте (не обеспечена резервами).

Ранее The Wall Street Journal писала, что Visa Inc., Mastercard Inc и PayPal Holding Inc., Uber Technologies Inc. и ряд других компаний инвестируют примерно по $10 млн в консорциум, который будет управлять криптовалютой Facebook.

Facebook Libra Calibra

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