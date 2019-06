Сооснователь Facebook предупредил о рисках криптовалюты Libra

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз полагает, что с появлением криптовалюты Libra контроль над кредитно-денежной политикой перейдет от государственных центробанков к частным компаниям. Об этом он написал в статье для газеты Financial Times.

По мнению Хьюза, ликвидная, стабильная валюта будет привлекательной для многих стран с развивающимися рынками. Однако они могут начать пользоваться криптовалютой Facebook настолько активно, что помешают национальным регуляторам контролировать объем денежной массы.

"То, что сторонники Libra называют "децентрализацией", на самом деле является переходом власти от центральных банков развивающихся стран к транснациональным корпорациям, Федеральному резерву США и Европейскому центральному банку", - считает сооснователь Facebook. Он отмечает, что "чем меньше рупий или лир у граждан страны", тем меньше полномочий у регулятора в определении денежно-кредитной политики, что особенно опасно в периоды "экономического стресса".

В пример Хьюз приводит экономический кризис в Греции. Тогда, по его словам, став членом еврозоны, Греция лишилась возможности определять свою кредитно-денежную политику. Libra может сделать и другие центральные банки одинаково бессильными перед лицом рецессии, предупреждает сооснователь Facebook.

Кроме того, он обращает внимание на то, что Libra станет так называемой stablecoin (криптовалюты, стоимость которой привязана к валютной корзине или другим активам). Пользуется человек Facebook или нет, он сможет сделать взнос в местной валюте и получить наличные в любое время, поясняет Хьюз.

18 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что компания Facebook официально объявила о планах по запуску собственной криптовалюты Libra. Участвовать в создании криптовалюты согласились операторы платежных систем Visa Inc., Mastercard Inc. и PayPal Holding Inc., а также Uber Technologies Inc. и ряд других крупных компаний.

Также Facebook создала дочернюю компанию Calibra, чтобы обеспечить "разделение финансовых и социальных данных". Предполагается, что сервис Calibra будет обеспечивать работу криптовалюты. На ее базе будет создан цифровой кошелек, который позволит расплачиваться за онлайн-покупки при помощи Libra.