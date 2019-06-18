В правительстве назвали закономерным скачок цен на бензин в мае

По данным Росстата, бензин у производителей подорожал на 17,5%.

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Майский рост розничных цен на моторное топливо соответствует соглашениям, которые правительство заключило с нефтяными компаниями в октябре 2018 года. В мае цены вернулись к уровню, близкому к экспортной альтернативе, заявили в аппарате правительства.

Ранее Росстат сообщил, что в мае оптовые цены на бензин выросли на 17,5% по сравнению с концом декабря 2018 года.

"При этом биржевая цена сейчас на 7% ниже цены на 17 июня 2018 года. Важно отметить, что с начала года цена на бензин на бирже была на 10,4-19,9 тысячи рублей на тонну ниже экспортной альтернативы, при том что исторически поставки на российский рынок были премиальны относительно экспорта. Такая ситуация сложилась в связи с избыточным предложением бензина на рынке в момент низкого спроса и привела к резкому росту доходности мелкого опта и розницы. Сейчас происходит восстановление оптовых цен на уровень, близкий к экспортной альтернативе", - объяснили чиновники.

"По итогам проведенного Минэнерго России анализ роста розничных цен на моторное топливо отмечаем, что рост цен с начала года соответствует параметрам заключенных в ноябре 2018 года соглашений (с нефтяными компаниями - ИФ). По данным ЦДУ ТЭК, рост цен на бензин с начала года составляет 2,3% в среднем по России, в том числе в Сибирском федеральном округе - 2,5%, в Дальневосточном федеральном округе - 2,8%", - прокомментировали в аппарате правительства динамику потребительских цен на бензин.

По данным Росстата, цены производителей на бензин в мае 2019 года выросли на 17,5% после повышения на 0,2% в апреле, снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале, падения на 19,1% в январе.

Потребительские цены на бензин в мае 2019 года поднялись на 0,3% после стабильных цен в апреле, снижения на 0,1% в марте и на 0,2% в феврале и роста на 0,8% в январе.

Ранее нефтяные компании пообещали правительству не превышать темпы роста розничных цен на нефтепродукты с 1 января 2019 года более чем на 1,7% (с учетом увеличения ставки НДС), с 1 февраля 2019 года - более прогнозного среднегодового уровня инфляции в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2019 год (прогноз по инфляции на 2019 год равен 4,3% - ИФ)", - напомнили в аппарате правительства.