Нефть продолжила дорожать в четверг на ожиданиях переговоров США и Китая

Brent торгуется на уровне $62,68 за баррель

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Утром 20 июня котировки нефти растут в ожидании возобновления торговых переговоров США и Китая, а также встречи государств ОПЕК+. К 8:15 мск августовские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $62,68 за баррель, что на $0,86 (1,39%) выше уровня закрытия сесси в среду.

За торги 19 июня баррель Brent подешевел на $0,32 (0,51%), до $61,82.

Июльские фьючерсы на WTI на 8:15 дорожали на $0,68 (1,26%), до $54,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подешевел на $0,14 (0,26%) - до $53,76 за баррель.

"Ожидания двух важных предстоящий событий - торговых переговоров США и Китая, а также встречи стран ОПЕК+ в Вене - способствуют росту рынка при поддержке данных о снижении запасов в США", - считает аналитик по сырьевому сектору Hi Investment & Futures Corp. в Сеуле Сунгхил Вилл Юн.

Министерство энергетики США сообщило о более значительном, чем ожидалось, сокращении апасов нефти в стране. Данные о неожиданном сокращении запасов бензина и дистиллятов также обеспечили кратковременную поддержку ценам на нефть в среду, однако рынок завершил торги в минусе.

"Снижение запасов несколько ослабило опасения, связанные с возможным избытком поставок нефти на мировой рынок, однако это вторичный фактор, и сейчас слишком много других, потенциально более важных для рынка событий", - отмечает один из редакторов специализированного издания Sevens Report Тайлер Ричи.

За неделю, завершившуюся 14 июня, запасы нефти в США снизились на 3,11 млн баррелей - до 482,4 млн баррелей, что на 7% выше среднего уровня для этого времени года за последние пять лет. Опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем прогнозировали снижение на 2 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,69 млн баррелей, дистиллятов - упали на 551 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов как бензина, так и дистиллятов на 1 млн баррелей.

Некоторую поддержку нефтяному рынку оказало ослабление доллара США относительно всех основных валют на фоне изменения тона заявления Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам заседания 18-19 июня.

"Более важным катализатором для нефтяного рынка является не монетарная политика, а скорее бюджетная", - заявил MarketWatch аналитик CFRA Research Стивен Гликман.

В среду стало известно, что страны ОПЕК+ договорились перенести дату предстоящего заседания на 1-2 июля. На этой встрече должно быть принято решение о том, стоит ли продлевать сделку по ограничению добычи нефти и на каких условиях.