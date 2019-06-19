ФРС ожидаемо оставила процентную ставку в диапазоне 2,25-2,5%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания, проходившего 18-19 июня, сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Об э говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Согласно прогнозам "точечных графиков" (dot plot), 8 из 17 членов FOMC ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году.

Таким образом, американский Центробанк дал понять, что готов впервые более чем за десять лет снизить базовую ставку, отметив неопределенность в отношении перспектив экономики.

"Информация, полученная после майского заседания FOMC, указывает на то, что рынок труда остается сильным, а темпы роста экономической активности умеренными (moderate)", - говорится в документе.

В мае FOMC заявляла о продолжающемся укреплении рынка труда и уверенных (solid) темпах экономического подъема.

"Рост в сфере занятости в среднем был уверенным в последние месяцы, и безработица оставалась низкой", - отмечается в коммюнике.

"Хотя увеличение потребительских расходов ускоряется, индикаторы инвестиций бизнеса в основной капитал остаются слабыми. В годовом выражении как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители остаются ниже 2%. В целом рыночные показатели компенсирующей инфляции снизились, а показатели долгосрочных инфляционных ожиданий, основанные на опросах, изменились слабо", - отмечают в FOMC.

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. В поддержку этих целей комитет принял решение о сохранении целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 2,25-2,50%", - отмечается в заявлении.

"Комитет по-прежнему считает, что устойчивый рост экономической активности, сохранение сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2% являются наиболее вероятным исходом, однако неопределенность в отношении этого прогноза повысилась", - говорится в коммюнике.

"В свете этой неопределенности и сдержанного инфляционного давления Комитет будет внимательно следить за влиянием появляющейся информации на перспективы экономики и будет действовать по необходимости для поддержки экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2%", - отмечается в документе.

В мае Федрезерв обещал "проявить терпение" при принятии решений относительно уровня ставки в будущем.

"При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и симметричной инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий", - говорится в документе.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард в среду проголосовал за снижение базовой ставки на 25 базисных пунктов, остальные участники голосования высказались за сохранение ставки на прежнем уровне.

Следующее заседание комитета пройдет 30-31 июля. С начала этого года все заседания сопровождаются пресс-конференциями председателя ФРС Джерома Пауэлла, однако обновленные экономические прогнозы по-прежнему публикуются раз в квартал.

Доллар дешевеет после завершения заседания ФРС. Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1230 по сравнению с $1,1219 до публикации решений Центробанка.

Фондовые индексы США сохраняют разнонаправленную динамику: Dow Jones и S&P прибавляют по 0,1%, Nasdaq Composite теряет менее 0,1%.