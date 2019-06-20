Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населения

Выплаты по кредитам он назвал существенной статьей расходов граждан

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин обратил внимание Банка России на риск закредитованности населения и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике. Он завил об этом на "прямой линии" 20 июня.

Президент напомнил, что снижающиеся реальные располагаемые доходы граждан состоят из многих показателей, в том числе одним из существенных показателей расходов стали выплаты по кредитам.

"Банки предоставляют сейчас кредиты гражданам, условно говоря, под залог 40% заработной платы (выплаты по кредитам составляют 40% от зарплаты - прим. ИФ), что, конечно, чревато, рискованно, на мой взгляд. ЦБ должен обратить на это внимание, потому что нам не нужно надувать в экономике этих "пузырей", - сказал он.

Так Путин ответил на вопросы россиян о том, почему жить стало трудно и когда это прекратится. "Это действительно так. Поэтому я обозначил эту тему как одну из наиболее острых и важных", - отметил президент.

Сокращение реальных доходов населения он связал с несколькими шоками в экономике. Он упомянул санкции, а также проблемы с экспортом нефти, газа, металлов, химических удобрений. "Действительно, реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться", - отметил Путин.