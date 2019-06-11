ЦБ введет дополнительные меры по потребительскому кредитованию

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ вводит дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании, говорится в сообщении регулятора.

В регулирование планируется ввести показатель долговой нагрузки (ПДН), а также установить с 1 октября 2019 года надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК). Эти меры принимаются с целью ограничения рисков, связанных с закредитованностью населения, подчеркивает Банк России.

Ранее ЦБ РФ поспорил с Минэкономразвития о рисках потребительского кредитования.

"Люди берут кредиты сейчас не от хорошей жизни, посмотрите, это не наращивание спроса, не увеличение уровня жизни, этим поддерживается уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов, и конечно, надо думать об этом", - сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме.

Она подчеркнула, что в первую очередь кредиты вынуждены брать не очень обеспеченные люди с низкими доходами.

До этого в ходе форума министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что существенный рост потребительского кредитования несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию.

"Мое мнение заключается в том, что наибольший риск вхождения экономики в рецессию в ближайшие годы связан с проблемами в потребительском кредитовании. Тот темп, который есть - 30% в годовом выражении - абсолютно неустойчив, не соответствует росту номинальных доходов населения, которые растут темпами 5-6%, и учитывая дюрацию в 2-3 года, если ничего сейчас не делать, то в 2021 году мы может войти в рецессию", - отметил министр.

Набиуллина не согласилась с этим тезисом. "Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить, и я скажу, почему. Но совершенно неправильно считать, что уже сейчас есть риски финансовой стабильности или риски "пузыря", - подчеркнула она.