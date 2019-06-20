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Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн

Российский лидер общается с гражданами страны и задает вопросы министрам и губернаторам

Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн
Президент России Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин в семнадцатый раз пообщается с россиянами в прямом эфире. Ожидается, что прямой эфир пройдет в формате, который уже был опробован годом ранее: президент РФ будет принимать вопросы от граждан и сразу обсуждать их с министрами и представителями региональной власти.

12:15

Главу государства спросили о нацпроектах и их сути. Президент пояснил, что конечная цель нацпроектов - поставить экономику на новые рельсы, повысить производительность труда, то есть в конечном итоге поднять благосостояние граждан. На небольшую перспективу некоторые меры, например, повышение НДС, должны были привести к неблагоприятным  условиям, но позволили бы аккумулировать ресурсы бюджета.

Однако уже сейчас инфляция уже опустилась, доходы начали восстанавливаться. Получается, уже сейчас видно, что концепция сработала. 

12:14

Много вопросов поступает от россиян, говорящих о низком уровне жизни, о зарплатах в 10 тысяч рублей. Среди них - пожарный из Калининградской области. Он рассказал в своем видеообращении, что зарплата у его коллег составляет 12-13 тысяч рублей, у него самого - 16 тысяч как у командира, и людям приходится работать на двух-трех работах.

Путин ответил, что 10 тысяч рублей россияне получать не могут, так как минимальная зарплата приравнена к МРОТ, требуется проверка. Президент признал проблему в МЧС, которая связана с различиями в зарплатах у военных и "гражданских". Путин отметил, что на повышение зарплат в системе выделены 4,5 млрд рублей, и в результате может идти речь о повышении зарплаты пожарных до 33 тысяч.

12:10

Начинаем с вопроса ведущих, которые интересуются, как президент готовится к "прямой линии". Владимир Путин рассказал, что, конечно, это здравоохранение, уровень жизни, уровень доходов. Он также обратил внимание на количество вопросов о теме утилизации мусора и отходов.

12:08

Президент появился в студии, ведущие сообщают, что на "прямую линию" пришло более полутора миллионов обращений. 

12:01

Ожидается, что Владимир Путин проведет "прямую линию" в том же формате, который впервые был опробован в прошлом году, когда граждане задавали вопросы президенту, а он - министрам и губернаторам.

В этом году в аппаратах членов правительства и многих глав регионов "Интерфаксу" подтвердили, что министры и губернаторы намерены смотреть "прямую линию" на рабочих местах на тот случай, если у главы государства возникнет необходимость получить их разъяснения по поступающим вопросам.

11:59

До начала общения российского лидера с гражданами остаются считанные минуты. 

11:55

В прошлом году "прямая линия" продолжалась 4 часа 20 минут. Рекорд по времени общения с гражданами в прямом эфире Путин поставил в 2013 году, когда эфир продолжался 4 часа 47 минут.

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