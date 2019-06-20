Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн

12:15

Главу государства спросили о нацпроектах и их сути. Президент пояснил, что конечная цель нацпроектов - поставить экономику на новые рельсы, повысить производительность труда, то есть в конечном итоге поднять благосостояние граждан. На небольшую перспективу некоторые меры, например, повышение НДС, должны были привести к неблагоприятным условиям, но позволили бы аккумулировать ресурсы бюджета.

Однако уже сейчас инфляция уже опустилась, доходы начали восстанавливаться. Получается, уже сейчас видно, что концепция сработала.