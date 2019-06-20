В колл-центре "прямой линии" заявили о DDоS-атаке из-за рубежа

Массированная атака произошла во время прямой трансляции

Операторы колл-центра во время ежегодной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Информационный центр, обеспечивающий "прямую линию" с президентом 20 июня, подвергся хакерской атаке во время прямой трансляции, сообщила ведущая.

По ее словам, это была массированная DDоS-атака из-за рубежа. Она предположила, что с этим могли быть связаны сбои в видеозвонках.

Атаку отразили, работу приложения восстановили и колл-центр продолжает принимать звонки, констатировала она.

Атаку провели с Украины, написала в телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В апреле 2016 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказывал на брифинге, что во время "прямой линии" 14 апреля хакеры пытались сломать приложение для видеозвонков и ненадолго сумели положить сайт самой программы". Однако во время трансляции об атаке не сообщалось.

Нынешняя "прямая линия" с населением для Путина - 17-ая по счету. Президент проводит ее в Гостином дворе. Мероприятие транслируют телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". "Прямая линия" 2013 года была рекордной по продолжительности - 4 часа 47 минут.