Доллар рухнул к основным валютам на итогах заседания ФРС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Доллар ускорил падение к корзине основных валют в ходе торговой сессии в четверг, давление на американскую нацвалюту оказали сигналы Федеральной резервной системы (ФРС) США о готовности смягчить денежно-кредитную политику.

К 15:39 по Москве пара евро-доллар торгуется на уровне $1,1308 против $1,1226 по итогам предыдущих торгов.

Курс доллара к иене составляет 107,72 иены по сравнению со 108,10 иены на закрытие прошлой сессии. Евро находится на отметке 121,71 иены по сравнению со 121,35 иены по итогам торгов предыдущего дня.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в четверг снижается на 0,53%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,55%.

Фунт стерлингов торгуется к доллару на уровне $1,2676 по сравнению с $1,2640.

Курс австралийского доллара к американской нацвалюте составляет $0,6926 против $0,688 по итогам сессии в среду.

Базовая ставка неизменна

Как сообщалось, американский Центробанк принял решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5%, как и ожидали экономисты и участники рынка, однако подготовил почву для ее снижения на следующем заседании, отметив появившуюся неопределенность в отношении перспектив экономики.

"В свете этой неопределенности и сдержанного инфляционного давления FOMC будет внимательно следить за влиянием появляющейся информации на перспективы экономики и будет действовать по необходимости для поддержки экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2%", - отмечается в документе.

Из текста коммюнике исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки.

Восемь из 17 членов FOMC ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году. Прогнозы "точечных графиков" (dot plot) предусматривают одно снижение ставки Федрезервом в следующем году и одно повышение в 2021 году.

Между тем Банк Японии не стал менять основные параметры кредитно-денежной политики (ДКП) по итогам заседания, прошедшего 19-20 июня, а также подтвердил планы сохранения ключевой ставки на "крайне низком" уровне по крайней мере до весны 2020 года. Центробанк сохранил целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на отметке минус 0,1%,

Банк Англии по итогам июньского заседания также воздержался от корректировки значения базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%. Кроме того, британский ЦБ сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($553,3 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

Участники рынка в четверг также анализировали статистические данные из США.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США сократился в первом квартале 2019 года на 9,4%, до $130,4 млрд, говорится в отчете министерства торговли США. В четвертом квартале прошлого года, согласно уточненным данным, отрицательное сальдо равнялось $143,9 млрд, а не $134,4 млрд, как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения дефицита в прошлом квартале до $124,3 млрд с ранее объявленного уровня.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс., до 216 тыс. с 222 тыс. на предыдущей неделе, говорится в отчете министерства труда США. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали снижения показателя на 2 тыс., до 220 тыс.