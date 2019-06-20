Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Банк Англии по итогам июньского заседания не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%.

Кроме того, британский ЦБ сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($553,3 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

Все решения банка совпали с ожиданиями рынка и были приняты единогласно всеми членами Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).

Вместе с тем руководство Банка Англии отметило увеличение рисков замедления темпов роста экономики Великобритании по сравнению с маем из-за ухудшения ситуации в мировой торговле и увеличение вероятности выхода Великобритании из ЕС без подписания соглашения.

"Опасения по поводу мировой торговли вызвали волатильность на мировых фондовых рынках, а неопределенность вокруг Brexit привела к снижению курса фунта стерлингов", - говорится в протоколе заседания.

Из-за этого ЦБ понизил прогноз для ВВП Великобритании на второй квартал и теперь ожидает отсутствия изменения показателя по сравнению с первым кварталом, хотя ранее прогнозировался рост на 0,2%. В первом квартале британская экономика выросла на 0,5%.

Инфляция в стране в мае составила 2%, что соответствует таргетируемому центробанком уровню. Вместе с тем до конца года показатель, скорее всего, снизится на фоне уменьшения цен на энергоносители, отмечается в заявлении Банка Англии.

Руководство ЦБ вновь подтвердило, что от процесса Brexit будет зависеть направление дальнейшего изменения ставок - и следующим действием банка может быть как повышение, так и снижение стоимости заимствований.

Курс фунта стерлингов продолжает умеренно расти к доллару и снижаться к евро после объявления решения Банка Англии. К 14:21 МСК фунт подорожал к доллару на 0,5%, до $1,6957, и снизился к евро на 0,2%, до 1,1234 евро за фунт.

Тем временем британский фондовый индекс FTSE 100 к 14:07 МСК поднимается на 0,4%.