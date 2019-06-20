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Орешкин призвал остановить рост "пузыря" в потребительском кредитовании

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Министр экономического развития Максим Орешкин вновь поднял тему экономических и социальных рисков бурного роста потребительского кредитования, призвал остановить разрастание "пузыря" в этом сегменте.

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"Первое - это надо остановить рост этого "пузыря", я именно так его назову, в этом секторе. Второе - смотреть, как уже работать с теми конкретно людьми, которые попали в непростую жизненную ситуацию из-за этих потребительских кредитов", - сказал Орешкин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Есть ряд предложений. Я знаю, у депутатов Государственной думы есть такие предложения, сейчас вместе с ними работаем. Я думаю, эти инициативы, когда время придет, будут озвучены", - добавил министр.

Он подчеркнул, что первостепенной задачей является прекращение "увеличения той проблемы, которая есть". "Проблема не только в банковском кредите, ужасная ситуация складывается, мое мнение, в микрофинансовых организациях", - сказал Орешкин, обратив внимание на высокие ставки по займам МФО. "Люди, которые попадают в эти "долговые ямы", они просто из них выбраться не могут", - отметил он.

Максим Орешкин Минэкономразвития РФ

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