Вступили в силу ограничения задолженности граждан по займам до года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по займам на срок до 1 года: проценты и иные платежи с 1 июля не могут превышать сам долг более чем вдвое.

Ранее были внесены поправки в федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" и федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Первые изменения вступили в силу с 28 января 2019 года. Тогда предельный уровень платежей по займам был ограничен 2,5 суммой долга, ежедневная процентная ставка - 1,5%.

Теперь заемщик, взявший в долг, например, 10 тыс. рублей, отдаст не более 30 тыс. рублей (10 тыс. рублей - долг, 20 тыс. рублей - проценты, неустойка, иные платежи), говорилось в сообщении ЦБ. Ежедневная процентная ставка с 1 июля 2019 года ограничивается 1%.

С 1 января 2020 года проценты и иные платежи по займам не смогут превышать долг более чем в 1,5 раза.

В рамках законодательных изменений с 28 января 2019 года также введен новый специализированный вид займа - на сумму до 10 тыс. рублей на срок до 15 дней (так называемый "заем до зарплаты"). Сумма начисленных процентов по такому займу не должна превышать 3 тыс. рублей (или 30% от суммы займа, если на 15 дней выдано менее 10 тыс. рублей). Ежедневная выплата по нему не должна быть больше 200 рублей. В отношении такого займа не действуют ограничения предельного долга и максимальной ежедневной ставки, но его запрещается продлевать или увеличивать его сумму.

"Микрофинансовые организации, которые выдают займы под проценты, приближенные к максимально возможным, должны будут поменять свою бизнес-модель либо уйти с рынка. Мы осознаем, что изменения устроят не всех. Но главное, что они будут полезны для заемщиков и позволят значительно снизить их долговую нагрузку", - отмечал ранее директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.