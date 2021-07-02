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Семья Мордашова нарастила долю в TUI до 32%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Доля Unifirm Limited, представляющей интересы Алексея Мордашова и членов его семьи, в TUI AG выросла до 32%, сообщил туроператор на своем сайте.

По состоянию на март у Unifirm было 30,1% в TUI. С тех пор компания осуществила ряд сделок на внебиржевом рынке, в том числе серию покупок 29-30 июня, которые были раскрыты компанией в пятницу.

В сумме за эти два дня Unifirm приобрела 0,44% акций TUI, потратив 14,6 млн евро и 5,2 млн фунтов стерлингов.

Unifirm - крупнейший акционер TUI. Капитализация компании, чья выручка обрушилась из-за введенных по всему миру в связи с эпидемией коронавируса ограничений, составляет по данным LSE около 4,1 млрд фунтов.

Алексей Мордашов Unifirm Limited TUI AG

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