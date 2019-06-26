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Биткойн подорожал до $12900

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Курс биткойна в среду взлетел на 14%, поднявшись до $12900 - максимума с января 2018 года.

Повышение стоимости криптовалюты с минувшей пятницы составляет уже порядка 30%, а с декабря прошлого года - более 200%.

Ситуация с биткойном все больше напоминает 2017 год, когда курс криптовалюты вырос на 1400%, и инвесторы, кажется, забыли, что в 2018 году ее стоимость рухнула на 74%.

"Я, конечно, понимаю воодушевление, которое испытывает сообщество в связи с тем, что такая компания, как Facebook, при поддержке других известных участников запускает собственную криптовалюту, - сказал аналитик Oanda Corp. в Лондоне Крэйг Эрлам. - Однако все это выглядит так же, как в прошлый раз, и все мы знаем, что было дальше".

"Возможно, в этот раз падение не будет столь резким, поскольку распространенность криптовалют увеличится, однако было бы наивно полагать, что обрушения рынка не будет", - приводит слова Эрлама агентство Bloomberg.

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Ранее в этом месяце Facebook объявила о планах запуска собственной криптовалюты Libra. Эта валюта появится в следующем году и будет относиться к категории "стейблкойн" (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами).

Среди партнеров Facebook в этом проекте - платежные системы Visa, Mastercard и PayPal, а также технологические компании Uber и Spotify.

Глава Банка Англии Марк Карни отметил, что проект Facebook должен быть внимательно рассмотрен регуляторами, поскольку Libra имеет все шансы стать важной частью глобальной финансовой системы, учитывая огромный охват социальной сети.

Курс биткойна в последний раз поднимался выше $12000 в декабре 2017 года, в то же месяце он достиг пикового уровня - более $19500, однако уже в феврале 2018 года рухнул ниже $6000.

биткойн

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