ЦБ уличил семью владельцев "Трансаэро" в нарушении закона об инсайде

Материалы на Александра Плешакова и Татьяну Анодину переданы в правоохранительные органы

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Семья одного из основателей авиакомпании "Трансаэро" Александра Плешакова в 2016 году нарушила закон об инсайдерской информации, что позволило ей избежать убытков на 200 млн рублей. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

В 2015 году "Трансаэро" не смогла обслуживать долги, которые составляли около 250 млрд рублей, и в октябре у компании отозвали сертификат эксплуатанта. По словам Ляха, в 2016 году Плешаковы подогревали интерес игроков рынка акций сообщениями в СМИ о возможном возобновлении работы компании, и в результате смогли на анонимных торгах продать 41,4% акций авиаперевозчика. Бумаги "Трансаэро" купили более 2 тысяч человек.

Плешаков в 2016 году владел 59,48% акций авиакомпании, а также состоял в ее совете директоров. В сентябре-ноябре 2016 года он передал 41,4% акций компании своей матери - Татьяне Анодиной, не раскрыв инсайдерскую информацию о том, что он потерял контроль над компанией. Эти акции он передавал пакетами по 5% по договорам дарения в течение трех месяцев, отметил представитель ЦБ.

Анодина с сентября по декабрь 2016 года продавала эти акции на анонимных биржевых торгах по текущим рыночным ценам и продала всю долю за 273,4 млн рублей. Эти сделки помогли семье избежать убытков как минимум на 200 млн рублей, такую же сумму потеряли более 2 тыс. человек, которые купили эти акции, отметил Лях. Цену акций подогревали заявления менеджмента "Трансаэро" о возможном возобновлении полетов.

ЦБ направил материалы на Плешакова и Анодину в правоохранительные органы. Регулятор усмотрел в их действиях признаки преступлений по статьям о манипулировании рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации.

В июне 2016 года гендиректор "Трансаэро" Александр Бурдин заявил, что авиакомпания будет перезапущена, и это единственный шанс ее кредиторов вернуть деньги. На его заявлениях котировки "Трансаэро" взлетали почти на 30%.