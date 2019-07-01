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Суд обязал семью владельцев "Трансаэро" вернуть 60 млн рублей дивидендов

Суд счел, что эти дивиденды за 2013 год были им выплачены незаконно

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области о признании законной выплаты около 60 млн рублей дивидендов за 2013 год основным акционерам "Трансаэро" Ольге и Александру Плешаковым, а также миноритариям.

Суд решил взыскать с них эти выплаты в конкурсную массую "Трансаэро". С Ольги Плешаковой суд взыскал 23,512 млн рублей, с Александра Плешакова - 23,3 млн рублей, с его матери, главы Межгосударственного авиационного комитета Татьяны Анодиной - 3,835 млн рублей, с Натальи Плешаковой - 4,474 млн рублей, с Татьяны Плешаковой - 4,474 млн рублей.

Также суд отклонил ходатайство конкурсного управляющего авиакомпанией Алексея Белокопыта, который просил взыскать с ответчиков еще 21,6 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами.

8 апреля Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал законной выплату около 55 млн рублей дивидендов за 2013 год этим акционерам "Трансаэро".

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В сентябре 2017 года суд признал компанию банкротом.

Александр Плешаков Татьяна Анодина Трансаэро Ольга Плешакова суд

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