Суд обязал семью владельцев "Трансаэро" вернуть 60 млн рублей дивидендов

Суд счел, что эти дивиденды за 2013 год были им выплачены незаконно

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области о признании законной выплаты около 60 млн рублей дивидендов за 2013 год основным акционерам "Трансаэро" Ольге и Александру Плешаковым, а также миноритариям.

Суд решил взыскать с них эти выплаты в конкурсную массую "Трансаэро". С Ольги Плешаковой суд взыскал 23,512 млн рублей, с Александра Плешакова - 23,3 млн рублей, с его матери, главы Межгосударственного авиационного комитета Татьяны Анодиной - 3,835 млн рублей, с Натальи Плешаковой - 4,474 млн рублей, с Татьяны Плешаковой - 4,474 млн рублей.