Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Трансаэро" Бурдина

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора "Трансаэро" Александра Бурдина, обвиняемого в растрате невыплате зарплаты сотрудникам.

"Постановлением суда в отношении Бурдина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории России", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Котомина..

Бурдин объявлен в международный розыск.

В свою очередь, в СКР уточнили, что бывший генеральный директор "Трансаэро" обвиняется в хищении не менее 1,3 млрд рублей и невыплате зарплат 6,8 тыс. сотрудникам на 400 млн рублей.

По версии следствия, в период образования задолженности Бурдин "имел финансовую возможность для ее погашения, однако, ставя личные интересы выше интересов работников компании, осуществлял расходы на выплату заработной платы себе, а также на иные услуги, которые могли быть направлены на погашение задолженности, чем существенно нарушил трудовые права работников авиакомпании".

"Кроме того, Бурдин с октября 2015 года по сентябрь 2017 года, злоупотребляя своими полномочиями, совершив ряд финансово-экономических сделок, похитил имущество путем растраты, причинив тем самым ОАО "АК "Трансаэро"" ущерб на общую сумму свыше 1 млрд 300 млн рублей", - говорится в сообщении СКР.

Проблемы "Трансаэро"

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в декабря 2015 года по заявлению Сбербанка ввел в отношении авиакомпании процедуру наблюдения. В сентябре 2017 года она была признана банкротом. Основные кредиторы "Трансаэро" - банки и лизингодатели.

Бурдин занимал пост гендиректора "Трансаэро" с конца 2015 года до сентября 2017 года. При этом действующей авиакомпанией Бурдину управлять не пришлось: он возглавил "Трансаэро" уже после отзыва у нее сертификата эксплуатанта, и фактически руководил процедурами, предшествующими банкротству, а рынок периодически будоражили заявления Бурдина о возможном возрождении "Трансаэро" как перевозчика, приводившие к скачкам котировок акций компании.

Он был назначен гендиректором компании "Вим-Авиа" после обвинения предыдущего руководителя компании Александра Кочнева в мошенничестве. Однако в "Вим-Авиа" заявили, что Бурдин "не приступил к своим обязанностям по организационным причинам", и компанию возглавил бывший первый заместитель гендиректора "Трансаэро" Вячеслав Кононенко.