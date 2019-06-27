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Евтушенков-младший избран председателем совета директоров МТС

Евтушенков-младший избран председателем совета директоров МТС
Феликс Евтушенков
Фото: Стоян Васеев/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Феликс Евтушенков избран председателем совета директоров ПАО "МТС", решение принято на заседании совета директоров в четверг, говорится в сообщении компании.

Ранее в четверг акционеры МТС на годовом собрании утвердили совет директоров оператора в обновленном составе, куда вошел, в том числе, Евтушенков-младший, занимающий пост заместителя председателя совета директоров ПАО АФК "Система".

Также в совет директоров МТС вошли экс-глава администрации президента РФ Валентин Юмашев и выходец из PWC Антониу Антониос Теодосиу (входит в совет директоров Polyus Gold International Limited). Они избраны в совет директоров МТС в качестве независимых членов.

Новые директора заменили в совете бывшего топ-менеджера АФК "Система" Рона Зоммера, который с 2009 года являлся председателем совета директоров МТС, а также Стэнли Миллера (входил в совет с 2010 года) и Вольфганга Шюсселя (с 2018 года).

В совет директоров также переизбраны президент МТС Алексей Корня, еще три топ-менеджера АФК "Система" Артем Засурский, Алексей Катков и Всеволод Розанов, а также независимые директора Регина фон Флемминг и Томас Холтроп.

Контролирующим акционером МТС является АФК "Система", ей принадлежит напрямую и косвенно через подконтрольные лица 55,64%, free float составляет 44,35%.

Основным акционером АФК "Система" является Владимир Евтушенков, ему принадлежит 59,2% акций. У Феликса Евтушенкова 5,18% акций корпорации. Летом прошлого года Владимир Евтушенков передал своему сыну 2,5% АФК, в конце ноября - еще 2,5%.

МТС Феликс Евтушенков

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