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Финансовые показатели МТС за второй квартал оказались лучше прогнозов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2019 года выручка оператора МТС выросла на 9,4% в годовом измерении, до 125,1 млрд рублей, говорится в отчете компании. Скорректированная OIBDA за отчетный период увеличилась на 4,1% - до 56,1 млрд рублей. Рентабельность OIBDA составила 44,8% против 47,1% годом ранее.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали рост выручки МТС во II квартале на 7,8% - до 123 млрд рублей. Рост показателя OIBDA ожидался на 3,6%, до 55,8 млрд рублей, рентабельность OIBDA - на уровне 45,3%.

Компания улучшила собственный прогноз по росту годовой выручки до 4-6% с прежних 3%. В прогнозе учтены эффект от консолидации МТС-банка, увеличение объемов трафика передачи данных при снижении уровня пользования голосовыми услугами, рост выручки украинской "дочки" "Vodafone Украина" и другие факторы.

МТС также улучшила прогноз по OIBDA "до умеренно положительного". В I квартале компания уже улучшала прогноз по показателю, указав, что OIBDA в 2019 году сохранится на уровне 2018 года.

Через месяц или два руководство оператора представит совету директоров рекомендации относительно листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщил глава компании Алексей Корня. По его словам, на данный момент идет обсуждение внутри компании, при этом рассматриваются практически все сценарии, включая сохранение листинга ADR на NYSE.

В феврале 2018 года основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков допускал изменение стратегии в отношении листинга МТС в Нью-Йорке в связи с геополитической ситуацией. Он отмечал, что велики расходы на содержание NYSE.

МТС вышла на Нью-йоркскую фондовую биржу в 2000 году. В свободном обращении находится 44,35% акций МТС, включая 36,77% на NYSE и 7,58% на Мосбирже.

"Системе" напрямую или через подконтрольные лица принадлежит 55,64% МТС.

МТС NYSE

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