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Bloomberg узнал сумму компенсации "Транснефти" Казахстану за "грязную нефть"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сумма компенсации "Транснефти" "Казтрансойлу" за отгрузку некондиционной нефти составит 76 млн долларов, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По данным издания, российская компания возместит убытки от потери качества сырья, простоя и хранения в размере 15 долларов за баррель нефти.

Ранее стало известно, что 20 июня генеральный директор АО "КазТрансОйл" Димаш Досанов и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев достигли договоренности о компенсации ущерба казахстанским грузоотправителям за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга.

В апреле в нефти, поступающей из России в Белоруссию по магистральному трубопроводу "Транснефти" "Дружба" было обнаружено повышенное содержание хлоридов. По данным "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. В результате внештатной ситуации порядка 590 тыс. тонн казахстанской нефти, отгруженной по системе "Транснефти", оказалось некондиционной.

Транснефть Казахстан

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