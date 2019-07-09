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Главы МИД РФ и Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров "на полях" неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств государств-участников ОБСЕ провел в Высоких Татрах (Словакия) переговоры со своим казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым, сообщили в МИД РФ.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках Организации. Обсудили некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и график политических контактов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Встреча состоялась по просьбе казахстанской стороны, уточнили в российском МИД.

Как сообщалось неформальная министерская встрече ОБСЕ проходит 8-9 июля в Высоких Татрах по инициативе действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака.

Как отмечалось в комментарии Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, "на полях" данного мероприятия запланированы двусторонние контакты Лаврова с министрами ряда других стран и руководством ОБСЕ.

Тема встречи в Высоких Татрах, определенная словацким председательством, - "От действий в прошлом к превенции в будущем. Роль ОБСЕ в укреплении стабильности в Европе и за ее пределами". Запланировано обсуждение усилий ОБСЕ в предупреждении и урегулировании кризисов и конфликтов в зоне ответственности Организации, информировали ранее в МИД РФ.

"Ожидаем откровенной дискуссии о путях преодоления кризисной ситуации в сфере евробезопасности и нормализации межгосударственных отношений. Намерены поднять вопрос об опасном курсе США и их союзников по НАТО на военно-политическое "сдерживание" России, который проявляется в наращивании военного присутствия и инфраструктуры альянса, росте интенсивности его учений в приграничных с Россией регионах", - говорилось в комментарии.

"Считаем, что для деэскалации необходимо задействовать все имеющиеся инструменты, в том числе в полной мере использовать ОБСЕ, обладающую значительным потенциалом и способную служить площадкой для равноправного диалога и принятия решений по вопросам безопасности", - подчеркивали в МИД РФ.

В комментарии отмечалось, что видное место в повестке дня встречи займет проблематика региональных конфликтов и роли ОБСЕ в содействии их урегулированию. "Считаем, что все конфликты должны решаться мирными средствами, при учете интересов и непосредственном участии сторон и в рамках устоявшихся переговорных форматов. ОБСЕ в той или иной форме задействована в процессах по урегулированию конфликтов на востоке Украины, в Приднестровье и Нагорном Карабахе. Востребовано ее присутствие в Косово. Важную роль играет ее сопредседательство в Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье", - заявляли на Смоленской площади.

Кроме того, российская сторона намерена акцентировать в ходе встречи проблематику "интеграции интеграций". "ОБСЕ является подходящей площадкой для налаживания взаимовыгодных контактов между различными интеграционными объединениями, включая ЕС и ЕАЭС. Сопряжение интеграционных процессов на Западе и Востоке Евразии способно стать фундаментом формирования единого экономического пространства от Атлантики до Тихого океана", - считают в МИД РФ.

Россия Казахстан Сергей Лавров Бейбут Атамкулов

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