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Пензенская область ввела режим ЧС на всей территории из-за почвенной засухи

В регионе погибли посевы на площади больше 100 га

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ввел на территории всего региона режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов от почвенной засухи.

Режим ЧС введен с 27 июня "до особого распоряжения".

В распоряжении главы региона говорится, что посевы погибли единовременно "на площади более 100 га".

Министерству сельского хозяйства региона губернатор поручил разработать "дорожную карту" по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Посевные площади в Пензенской области составляют 1,4 млн га.

Пензенская область Иван Белозерцев погода засуха

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