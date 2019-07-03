В ЦБ снижение инфляции в июне объяснили теплой погодой в мае

Многие сельхозкультуры дали ранний урожай, цены начали снижаться раньше обычного

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В июне и июле инфляция в России может снижаться быстрее прогноза Банка России из-за разовых сезонных факторов, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Динамику в июньской инфляции она связала с опережающей сезонностью и отметила, что это случайный фактор.

По словам Юдаевой, в мае и июне было тепло, поэтому многие плодоовощные культуры дали более ранний урожай. "Соответственно, он поступил на рынок, соответственно, цены в связи с поступлением на рынок нового урожая начали снижаться на несколько недель раньше, чем они снижались в прошлом году. Поэтому мы можем видеть в эти месяцы - в июне, может быть, в июле - опережающее снижение инфляции по сравнению с прогнозом, потому что это некоторый случайный погодный фактор, который до конца учесть нельзя", - сказала она.

Какова должна быть реакция денежно-кредитной политики на такие тенденции в инфляции, можно будет определить позднее.

Юдаева предупредила, что нужно будет оценить, как скажется замедление инфляции на весь год, "то есть это будет опережающая сезонность или более растянутый период низких цен, потому что урожай будет еще больше".

"В любом случае все, что связано с урожаем, с колебаниями погоды, это краткосрочные факторы, к которым нужно относиться соответственно. Можно будет, конечно, наблюдать, оказывают ли они или не оказывают влияние на инфляционные ожидания, на большее заякоривание, на более низкие значения - вот это, безусловно, может оказывать влияние на денежно-кредитную политику", - сказала первый зампред ЦБ.