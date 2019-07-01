Рубль подорожал к доллару и евро на росте котировок нефти

Евро подешевел на 53 копейки, до 71,31 рубля

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются дешевеют на Московской бирже в понедельник утром. Рубль дорожает за счет роста спроса на рисковые активы на фоне улучшения торговых отношений между США и Китаем, а также благодаря скачку цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,91-62,97 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,96 рубля (-28,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 71,31 рубля (-53,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 39,75 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,71 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,06 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 51,04 копейки ниже официального курса.

Как считают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дорожает к доллару и евро на старте торгов благодаря увеличению спроса на рисковые активы на фоне перемирия в торговом споре, заключенном лидерами США и Китая. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в субботу на саммите G20 в Осаке, по итогам которой договорились возобновить двусторонние переговоры. Трамп заявил, что его встреча с китайским лидером прошла "даже лучше, чем ожидалось", и стороны вернутся к торговым переговорам с того момента, на котором они остановились. Кроме того, Трамп сообщил, что разрешит американским компаниям продолжать поставки оборудования китайской Huawei Technologies Co, в то время как Китай начнет закупку крупных объемов американских сельхозтоваров.

Цены на нефть прибавляют более 2% на торгах в понедельник на растущей уверенности трейдеров в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи на встрече 1-2 июля.

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи на тот же объем и на срок 6-9 месяцев, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам G20.