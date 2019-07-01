Российский рынок акций открылся ростом на итогах саммита G20

Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,7-0,9%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Торги на Московской бирже открылись в понедельник подорожанием "голубых фишек" вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтью на позитивных итогах саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,7-0,9%, при этом второй обновил исторический максимум.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2790,48 пункта (+0,9%, максимум сессии и новый пик - 2791,94 пункта), индекс РТС - 1390,23 пункта (+0,7%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,1%.

Доллар подешевел на 0,3 рубля, до 62,94 рубля.

Подорожали рублевые акции "НОВАТЭКа" (+2,1%), Сбербанка (+1,5% и +1,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), АФК "Система" (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1%), "Северстали" (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), "Мобильных телесистем" (+0,9%), "Газпрома" (+0,9%), "Магнита" (+0,8%), "Транснефти" (+0,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Полюс" (-1,7%), "Аэрофлота" (-0,1%) и упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2018 год с учетом расчетов "Т+2" акции "Мосэнерго" (-4,5%, до 2,396 рубля; дивиденды - 0,21 рубля на акцию).

Индексы в США в минувшую пятницу выросли вслед за подъемом котировок акций банков после успешного прохождения фининститутами стресс-тестов.

Лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин в субботу в Осаке сумели договориться о перемирии в торговом споре и возобновить переговоры. США обещали отказаться на неопределенное время от планов введения новых пошлин на товары китайского экспорта объемом порядка $300 млрд в год, которые еще не обложены 25%-ной пошлиной. Также Трамп пообещал разрешить американским компаниям продолжать поставки оборудования китайской Huawei Technologies Co. Китай, тем временем, начнет закупку больших объемов американских сельхозтоваров, пишет MarketWatch.

В понедельник растет фондовая Азия (японский Nikkei 225 прибавил 2,1%, китайский Shanghai Composite растет также на 2,1%), уверенно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,2%) благодаря перемирию в торговом споре США и Китая.

Президент США Трамп заявил, что его встреча с китайским лидером прошла "даже лучше, чем ожидалось", и стороны вернутся к торговым переговорам с того момента, на котором они остановились.

Статистика из КНР показывает, что Китаю необходимо заключить торговое соглашение со Штатами, отмечают эксперты.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне 2019 года остался на уровне предыдущего месяца 49,4 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе, и индекс находится ниже этого уровня два месяца подряд.

Производственный PMI, рассчитываемый Caixin и Markit, в июне опустился ниже отметки в 50 пунктов впервые за 4 месяца - он составил 49,4 пункта по сравнению с 50,2 пункта в мае.

Нефть утром в понедельник также дорожает на растущей уверенности трейдеров в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи на встрече 1-2 июля; цена Brent находится на $0,8 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $66,46 за баррель (+2,7% и -1,4% в пятницу), августовская цена WTI - $59,99 за баррель (+2,6% и -1,6% в пятницу).

Поддержку рынку также оказывает тот факт, что США и Китай смогли договориться о перемирии в торговом споре, что повысило оптимизм в отношении спроса на нефть.

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи на тот же объем и на срок 6-9 месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам G20 в минувшую субботу. "Чем длиннее горизонт действия соглашения об ограничении добычи, тем более определенной является рыночная ситуация", - заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, добавив, что можно было бы оценивать ситуацию и после 2019 года.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев, по итогам встречи главы США и Китая на саммите G20 стороны сообщили о возобновлении торговых переговоров, чего так ждали инвесторы. Трамп пообещал пока не вводить дополнительные пошлины в отношении Пекина. В краткосрочной перспективе ожидания продолжения диалога могут поддержать рисковые активы. Однако в целом эйфории вряд ли стоит ожидать, поскольку инвесторы прекрасно понимают, что для заключения сделки сторонам придется преодолеть еще немало барьеров, и это может занять немало времени. Кроме того, нельзя исключать очередной эскалации конфликта двух стран в случае появления новых противоречий.

Тем не менее, в понедельник удовлетворительные итоги саммита могут оказать поддержку российским акциям, индексы на неделе могут переписать максимумы. Но учитывая перекупленность и ограниченную потенциальную позитивную реакцию рисковых активов на встречу Трампа и Си, лучше не рассчитывать на устойчивое ралли, особенно в свете сохраняющейся неопределенности на нефтяном рынке, где картину смазали тревожные сигналы из США.