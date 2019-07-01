СП Ford Sollers в сентябре приступит к выпуску нового Ford Transit в Елабуге

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - СП американского автопроизводителя Ford и российского ПАО "Соллерс" в сентябре намерено запустить производство обновленной версии автомобиля Ford Transit на заводе в особой экономической зоне "Алабуга" (г. Елабуга, Татарстан), говорится в сообщении СП.

"В настоящее время на заводе идет подготовка к производству обновленной версии Ford Transit. Изменения затронут части интерьера, цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона, а также пройдет модернизация отдельных элементов и дополнительное усиление кузова. Обновленные автомобили сойдут с конвейера завода в Елабуге уже в сентябре этого года. Параллельно продолжается работа по расширению линейки специализированных модификаций, которая уже насчитывает более 55 версий от школьных автобусов до автомобилей скорой помощи и автолавок", - отмечают в компании.

В СП также указывают, что еще одним из приоритетных проектов Ford Sollers является "дальнейшее развитие вертикальной локализации, которая предусматривает организацию в России всей производственной цепочки от добычи сырья до выпуска готовых компонентов". "Так в этом году были локализованы и начались поставки бамперов для Ford Transit из материала "ТатхимПласт". Цепочка поставщиков включает: ПАО "Татнефть" - добыча, ПАО "Нижнекамскнефтехим" (г. Нижнекамск) - базовые полимеры, ООО "ТатхимПласт" (г. Казань) - компаунды, ООО "Хитон Пласт 2" - бампер. Таким образом, вся производственная цепочка от добычи нефти и переработки сырья, до изготовления детали и ее установки на автомобиль локализована на 100% на предприятиях нефтехимической и автомобилестроительной отраслей республики Татарстан. Также из локального сырья производятся панель приборов и дверные панели для Ford Transit", - перечисляют в компании.

При этом в Ford Sollers напоминают, что с 1 июля СП начало операционную деятельность в обновленном режиме. "В новой структуре компании акционеры Ford Motor Company и ПАО "Соллерс" остаются партнерами, при этом ПАО "Соллерс" является управляющим акционером с долей 51% в уставном капитале. Как сообщалось ранее, Ford Sollers продолжит укреплять позиции в сегменте легких коммерческих автомобилей с моделью Ford Transit и широкой линейкой версий специального и социального назначения на ее базе", - отмечается в сообщении.

Производство Ford Transit продолжается на заводе Ford Sollers в Елабуге по технологии полного цикла, включая сварку и окраску. "В планах совместного предприятия увеличить объемы производства, что позволит Ford Transit не только сохранить позицию лидера среди иностранных брендов на российском рынке, но и увеличить долю в сегменте (с января по май 2019 года было реализовано более 4 тыс. автомобилей Ford Transit, что соответствует 15% доле в сегменте двухтонного коммерческого транспорта)", - указывает Ford Sollers.

В компании также напоминают, что ООО "Форд Соллерс Елабуга", на базе которого создано обновленное совместное предприятие Ford Sollers в России, 7 июня 2019 года подписало специнвестконтракт с Минпромторгом РФ для развития производства линейки Ford Transit в России.

Также сообщалось, что Ford Sollers "покидает рынок легковых автомобилей, что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель". Вместе с этим в СП подчеркивали, что "обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме". Компания также объявляла о планах свернуть производство и импорт легковых автомобилей Ford в РФ в июне и закрыть два автомобильных завода Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга). Сами предприятия при этом, по словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, планируется продать на торгах. "Что касается других предприятий - в Набережных Челнах и во Всеволожске - Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедуру реализации этих заводов Ford будет проводить по существующей процедуре, через объявление торгов. Поэтому, кто придет на эти торги - спрогнозировать, конечно, возможно, но будет неправильно высказывать свои мысли и, таким образом, влиять на процедуру", - говорил ранее министр.