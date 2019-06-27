Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Соллерс" на заседании 26 июня одобрил ряд сделок относительно перезапуска совместного предприятия с американским автопроизводителем Ford.

Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.

Также совет дал согласие "на совершение сделки займа на следующих основных условиях: заемщики - ООО "Форд Соллерс Холдинг" и ООО "ФС Елабуга". "Цель - инвестиционная и операционная деятельность заемщиков; лимит займа - общая сумма по обоим заемщикам составляет $30 млн в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату выдачи выборки (использования), при том, что в отношении ООО "Форд Соллерс Холдинг" заем не превысит $20 млн", - говорится в сообщении.

Как пояснили "Интерфаксу" в компании, "стоимость покупки доли основана на согласованной оценке стоимости бизнеса по производству и продажам Ford Transit в России".

При этом в сообщении "Соллерса" указывается, что выборка средств по займу осуществляется на возобновляемой основе в пределах лимита займа (возможность повторного заимствования возобновляется в пределах лимита займа после погашения). Проценты выплачиваются в первое число каждого апреля, июля, октября и января, проценты не капитализируются, процентная ставка - 10,5% годовых. Дополнительная процентная ставка - 2% годовых дополнительно к процентной ставке на любую сумму платежа, в отношении которой нарушены сроки оплаты по договору займа, начисляемые до даты фактического погашения.

"Период доступности - период времени с даты закрытия сделки по созданию совместного предприятия согласно акционерному соглашению от 7 июня 2019 г. между ПАО "Соллерс" и компанией Ford Russia Holdings B.V., и по дату подписания одним или обоими заемщиками соглашения с кредитной организацией о предоставлении соответственно одному или каждому из заемщиков финансирования на общую сумму не менее $30 млн в рублевом эквиваленте по курсу в рублевом эквиваленте на дату заключения такого договора", - говорится в сообщении.

Окончательная дата погашения - наиболее ранняя из следующих дат: первый рабочий день после прекращения действия акционерного соглашения по любому основанию; либо "пятый рабочий день после получения соответствующим заемщиком финансирования от российской кредитной организации в сумме, достаточной для погашения всех полученных соответствующим заемщиком от ПАО "Соллерс" займов и начисленных процентов".

При этом допускается досрочное погашение всей или части займа без взимания штрафных санкций. "Срок действия договора - с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что СП Ford и ПАО "Соллерс" будет перезапущено с 1 июля 2019 г. на базе существующего ООО "Форд Соллерс Елабуга", владеющего автомобильным заводом в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга, Татарстан) и сосредоточится на производстве и продажах легких коммерческих автомобилей Ford Transit. Производство и импорт легковых автомобилей Ford в РФ будут свернуты в июне. "Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 г. с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга)", - говорилось в сообщении СП.

"Соллерс" получит 51% в обновленном СП, 49% будет у Ford Motor Company - компании подписали протокол о намерениях "о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта".

При этом отмечалось, что Ford Sollers "покидает рынок легковых автомобилей, что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель". Вместе с этим в СП подчеркивали, что "обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме".