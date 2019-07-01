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В Минфине оспорили оценку Центробанком ситуации с потребительскими кредитами

Проблему долговой нагрузки граждан пора решать, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Замминистра финансов Алексей Моисеев назвал напряженной ситуацию с потребительским кредитованием в России и сказал, что нужно решать проблему роста долговой нагрузки граждан. Он отметил, что в оценке ситуации согласен с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным и не согласен с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной.

"Я считаю, что Центральный банк был неправ, когда сказал, что есть признаки "пузыря" на рынке ипотеки (помните, такой был доклад). Я считаю, что Орешкин прав, когда он говорит, что есть такие признаки на рынке потребительского кредитования, даже не столько "пузыря", сколько мы переходим за критический уровень DTI, долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой. Поэтому я согласен с Орешкиным, что этот рынок надо жестко стараться ограничивать", - сказал чиновник.

В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме Орешкин заявил, что существенный рост необеспеченного кредитования несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию, и если ничего не предпринимать, то она может наступить в 2021 году. Набиуллина с этим не согласилась и сказала, что в первую очередь кредиты вынуждены брать не очень обеспеченные люди с низкими доходами для поддержания уровня жизни, что является экономической проблемой.

Орешкин также в середине июня призвал остановить разрастание "пузыря" в потребительском кредитовании, посмотреть, как решить проблему людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за этих кредитов. Банк России отмечал, что не видит формирования "пузырей" в розничном кредитовании, напоминал о принимаемых мерах для предотвращения их возникновения.

Минфин Алексей Моисеев Максим Орешкин Эльвира Набиуллина потребкредитование

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